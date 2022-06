Betancour, de la Farul la CFR

Farul Constanta a anuntat plecarea lui Jefte Betancor (foto) la CFR Cluj. Potrivit Orange Sport, echipa lui Gheorghe Hagi va incasa 500 de mii de euro in schimbul atacantului."Farul Constanta si CFR Cluj au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jefte Betancor la campioana Romaniei. Sosit la formatia noastra la inceputul sezonului 2021/2022, Jefte Betancor a reusit un campionat excelent, in care a marcat 16 goluri in 35 de partide jucate in Liga 1", a fost anuntul facut de Farul ... citeste toata stirea