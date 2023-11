Jucatoarea de tenis Bianca Andreescu si-a lansat, sambata, la libraria Humanitas de la Cismigiu, din Bucuresti, volumul biografic "Bibi joaca tare", in limba romana."Este o carte despre copilaria mea. Am trecut prin multe incercari si am scris foarte mult despre aceste lucruri. Sunt aici cu voi si incerc prin mentalul meu sa fiu pozitiva in fiecare zi. Stiu ca este greu sa fim pozitivi in fiecare zi, dar cred ca asta este secretul. Am scris despre acest lucru in carte pentru ca vreau sa ... citeste toata stirea