Bianca Costea si David Popovici, medalii de aur la 50 si 100 de metri! Vlad Stancu a luat bronzul la 1.500 de metri. Cu opt medalii castigate, Romania s-a clasat pe locul patru la Campionatul Mondial de inot juniori

Bianca Costea (17 ani), David Popovici (17 ani) si Vlad Stancu (17 ani) au obtinut, luni dimineata, cate o medalie la Mondialele de juniori de la Lima.Bianca Costea a castigat finala probei de 50 de metri liber, pe care a incheiat-o in 25.35. Romanca a fost urmata de italiencele Sara Curtis, cu timp 25.53, si Matilde Biagiotti, 25.60.David Popovici si-a continuat seria remarcabila din acest an cu medalie de aur in proba de 100 de metri liber de la Mondialele de la Lima.Romanul a incheiat ... citeste toata stirea