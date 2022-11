Bicfalvi, "dubla" in Rusia, a ajuns la cota cinci

Mijlocasul roman Eric Bicfalvi (foto dreapta) a marcat ambele goluri ale formatiei Ural Ekaterinburg, care a invins-o in deplasare pe Torpedo Moscova, cu scorul de 2-1, sambata, in Grupa D a Cupei Rusiei. Bicfalvi a inscris in minutele 54 (din penalty) si 73, in timp ce pentru Torpedo a punctat Denis Laptev (77). Internationalul roman a fost inlocuit in minutul 84. Ural s-a clasat pe primul loc, cu 15 puncte, urmata de TSKA Moscova, 12 puncte, Torpedo Moscova, 6 puncte, si FC Soci, 3 puncte. ... citeste toata stirea