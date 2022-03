Biljana Pesovic, meciul cu numarul 200 in tricoul Olimpiei CSU

Olimpia CSU Brasov a pierdut meciul cu KSE Targu Secuiesc, scor 45-64, in fata formatiei KSE Targu Secuiesc, duel contand pentru etapa a 22-a din Liga Nationala de Baschet Feminin.Partida a fost una aparte, sarboaica Biljana Pesovic bifand prezenta cu numarul 200 in tricoul Olimpiei."Vreau sa multumesc intregii echipe, antrenorilor, staff-ului si suporterilor pentru increderea si sprijinul pe care mi le-au acordat in toti acesti ani petrecuti aici. Va multumesc ca m-ati facut sa ma simt ... citeste toata stirea