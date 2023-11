Daniel Birligea e OUT pentru finalele cu Israel si Elvetia, care ne pot duce la EURO 2024. Din pacate, Edi Iordanescu intampina probleme in atac. Varful de la CFR Cluj a parasit deja cantonamentul nationalei, acolo unde ajunsese cu o problema medicala pe care spera sa o rezolve pana la meciul cu Israel, de pe 18 noiembrie. Dupa cum as.ro te-a anuntat in exclusivitate, Florin Tanase a revenit in atacul nationalei, din care vor mai face parte Denis Dragus, Denis Aalibec si George Puscas. ... citeste toata stirea