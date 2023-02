Boboc si Parvulescu, prezentati oficial

Prezenti in cantonamentul din Turcia, Robert Boboc (foto) si Sergiu Parvulescu au fost prezentati oficial la FC Brasov.Boboc, mijlocas defensiv de 27 de ani, din Pitesti, a ajuns la un acord cu oficialii gruparii "galben-negre" pentru un contract pana la vara. A venit la FC Brasov dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat pentru CSC Selimbar, acolo unde a fost un om de baza al echipei. Din cele 16 etape disputate pana in prezent, a jucat in 12 meciuri, aproape toate ca titular si a adunat ... citeste toata stirea