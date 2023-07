Mathieu Valbuena (38 de ani) si Apollon Limassol au incheiat negocierile pentru un transfer in perioada de mercato actuala. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al clubului, iar fostul international francez va semna un contract valabil pana in vara anului 2024. Clubul din Cipru a dezvaluit ca cele doua parti au ajuns la un acord verbal, ia in acest moment nu mai lipseste decat ca Valbuena sa efectueze cu succes vizita medicala. Dupa acest pas, transferul va fi oficializat, iar mijlocasul va ... citeste toata stirea