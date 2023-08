Coltea 1920 s-a reunite dupa vacanta de vara, la baza sportiva Celta Brasov de la Tarungeni.Dupa barajul pentru LIGA a 3-a pierdut in fata Coronei in 2020, tanara echipa condusa de Liviu Nicolae s-a impartit intre SR si Precizia Sacele iar pana in aceasta vara a urmat o perioada de reorganizare mai ales la nivelul grupelor de copii, iar la seniori clubul a alternat participarea intre esaloanele 4 si 5.Cum aceasta perioada de reorganizare a ajuns la un moment bun si exista aproape 450 de ... citeste toata stirea