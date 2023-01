Bogdan Petric este noul manager general de la FC Brasov

Staff-ul administrativ de la FC Brasov are in componenta un nou membu. Bogdan Petric a fost numit in functia de manager general al clubului.Bogdan Petric este parte a fenomenului sportiv de multi ani. A fost arbitru de fotbal la nivel judetean, a crescut langa sportivi si unii dintre cei mai buni oameni din domeniu. In fotbal, a avut mai mute functii in conducere in cadrul clubului Metalurgistul Cugir. Din punct de vedere profesional a terminat un curs de tip MBA - General Manager Masterclass ... citeste toata stirea