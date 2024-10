Boiciuc si Curment, in lotul pentru Trofeul Carpati

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei va lua parte in urmatoarele saptamani la Trofeul Carpati, competitie programata in perioada 25-27 octombrie, la Cluj-Napoca. Selectionerul Florentin Pera (foto) a anuntat lotul convocat pentru meciurile din aceasta luna, cu Macedonia, Elvetia si Brazilia. In componenta lotului se afla 18 jucatoare, de la 7 echipe din Liga Florilor, 2 dintre ele de la Corona: Alisia Boiciuc si Bianca Curment.Cel mai bine reprezentate cluburi sunt CSM Bucuresti, ... citește toată știrea