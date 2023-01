Boli a ales siguranta lui Hagi, in detrimentul instabilitatii de la FCSB

Dorit si de FCSB, Kevin Boli (foto) s-a declarat fericit pentru faptul ca a revenit la Constanta. Acesta spera ca formatia lui Gica Hagi sa castige cat mai multe meciuri, insa nu se gandeste, inca, la titlu. "Sunt fericit ca am revenit aici. Avem un obiectiv mare si sper ca voi ajuta echipa. Sper ca vom castiga multe meciuri si ne vom antrena bine. Sa vorbim despre titlu e prea devreme, dar sper sa castigam cat mai multe meciuri. De cand am plecat, am urmarit echipa. A jucat foarte bine. ... citeste toata stirea