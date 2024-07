Bolivianul Murkel Dellien a castigat turneul challenger de la Brasov

Tenismanul bolivian Murkel Dellien a castigat, duminica, turneul challenger de la Brasov, dotat cu Trofeul "Ion Tiriac'' si cu premii totale de 74.825 de euro, dupa ce la-a invins in finala pe kazahul Dmitri Popko in doua seturi, cu 6-3, 7-5.In semifinale, tot duminica, Dellien (26 ani, 214 ATP) a trecut de bosniacul Nerman Fatic, cu 6-3, 6-2, in timp ... citește toată știrea