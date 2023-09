Numit la conducerea tehnica a lui FC Metz in iunie 2022, Boloni a reusit sa-i readuca pe "Les Grenats" in prima liga, la finalul sezonului trecut. Ladislau Boloni (foto), fostul selectioner al Romaniei, si-a prelungit contractul cu echipa franceza de fotbal FC Metz pana in iunie 2025, a anuntat joi clubul din Ligue 1 pe retelele de socializare. Numit la conducerea tehnica a lui FC Metz in iunie 2022, Boloni a reusit sa-i readuca pe "Les Grenats" in prima liga, la finalul sezonului trecut.In ... citeste toata stirea