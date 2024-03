Boloni face tot posibilul sa o salveze pe Metz

FC Metz, condusa de antrenorul roman Laszlo Boloni (foto), a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, echipa FC Nantes, in etapa a 24-a din Ligue 1. Echipa lui Boloni s-a impus cu 2-0 marcand de doua ori in repriza secunda. Mai intai Mikautadze a transformat un penalti, in minutul 58, apoi georgianul imprumutat de la Ajax a oferit pasa de gol pentru Udol, in minutul 60. A fost prima victorie pentru Metz dupa zece etape consecutive fara succes in Ligue 1. "Le-am zis sa scape de teama ... citește toată știrea