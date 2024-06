Boloni nu impartateste entuziasmul romanilor

Calificarea Romaniei in optimi la Euro 2024 nu l-a impresionat pe fostul selectioner Ladislau Boloni (foto), care a adus in discutie adversarele modeste din grupa. Intr-o interventie pentru Fanatik, Ladislau Boloni a incercat sa-i aduca pe romani cu picioarele pe pamant inaintea meciului din optimi cu Olanda, marti, la ora 19.00. "Pana la urma cine a castigat? Care victorie?! Eu am vazut 1-1 si 0-0, de asta intreb. Am chef sa deranjez moderatorul. Daca vorbim de calificare, ma gandesc in primul ... citește toată știrea