Boloni pleaca de la Metz, varianta Sepsi ramane valabila

Metz, echipa pregatita de Ladislau Boloni (foto), a retrogradat in liga a doua din Franta, dupa barajul disputat contra celor de la Saint-Etienne. Conducerea clubului francez ar fi decis sa il demita pe Boloni, potrivit jurnalistilor de la L'Equipe, citati de Ouest-France. Acum, Boloni a confirmat zvonurile. Fostul selectioner de la inceputul anilor 2000 a anuntat ca urmeaza ca despartirea de formatia franceza sa fie oficializata si a vorbit despre o posibila revenire in Superliga."Suntem in ... citește toată știrea