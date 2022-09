Dupa 22 de victorii consecutive la Grand Slam-urile din acest an, Rafael Nadal a suferit prima infrangere. Spaniolul Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam si cu 22 de victorii la rand la turneele majore din acest an, a fost invins in optimile de finala ale US Open de Frances Tiafoe. A fost 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 pentru jucatorul american de 24 de ani, care a ajuns in premiera in ... citeste toata stirea