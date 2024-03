Boris Becker, sustinere pentru Simona Halep

Simona Halep (32 de ani) a pierdut meciul cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), scor 6-1, 4-6, 3-6, in primul tur al turneului WTA 1.000 de la Miami. A fost prima partida disputata de sportiva noastra dupa o pauza de mai bine de un an si jumatate, in care a fost suspendata. "Simo" a primit un wild card din partea organizatorilor pentru a participa la Miami Open, iar Caroline Wozniacki a fost intrebata despre revenirea campioanei ... citește toată știrea