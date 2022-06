Borysenko, Schaber si Gabor raman in galben-albastru

Pavlo Borysenko, Chase Schaber si Buda Gabor vor evolua pentru echipa de hochei a Coronei Brasov si in sezonul viitor.Pavlo Borysenko are 34 de ani si este excelentul fundas al Coronei din 2018 incoace. Are 28 de prezente in Erste Liga in ultimul sezon si 23 in campionatul national. A jucat in nationala Romaniei la Campionatul Mondial din acest an.Chase Schaber este atacantul canadian de 31 de ani al Coronei, care s-a alaturat echipei de la poalele Tampei din sezonul 2021-2022. El a jucat ... citeste toata stirea