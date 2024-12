Botafogo a castigat in premiera Copa Libertadores

Botafogo Rio de Janeiro a cucerit in premiera Copa Libertadores la fotbal, dupa ce a invins-o in finala o alta echipa braziliana, Atletico Mineiro, cu scorul de 3-1 (2-0), sambata, pe Estadio Monumental din Buenos Aires. Desi a jucat in zece oameni tot meciul, dupa eliminarea lui Gregore in primul minut de joc, Botafogo a reusit sa obtina victoria, prin golurile marcate de Luiz Henrique (35), Alex Telles (44 - penalty) si Junior Santos (90+7).Golul de onoare al echipei din Belo Horizonte a ... citește toată știrea