Campioana europeana Katarina Jezic (foto) a semnat cu echipa de handbal feminin HC Dunarea Braila. Timp de un sezon (2015-2016) Jezic a evoluat in Liga Nationala Romaneasca la HCM Baia Mare, echipa cu care a castigat medalia de bronz in primul esalon valoric romanesc si Super Cupa. Din anul 2017 pana in 2022 pivotul croat a evoluat pentru echipa maghiara Siofok KC. Inceputul sezonului 2022/2023 a gasit-o pe ... citeste toata stirea