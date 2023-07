C.S. Sah Club Brasov organizeaza in colaborare cu Federatia Romana de Sah, Brasov Chess Classic, competitie de sah care face parte din circuitul Grand Prix Romania, competitie de inalta anvergura care se desfasoara in 5 orase din tara nostra, cu un fond total de premiere de 875.000 lei.Etapa din Brasov, dotata cu premii in valoare de 150.000 lei va avea loc in perioada 16-22 iulie 2023 la Casa Armatei din Brasov, asteptandu-se un numar de aproximativ 300 de participanti din tara si de peste ... citeste toata stirea