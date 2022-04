Brasov - Prahova, finala pe tara a Cupei Regiunilor

Selectionata AJF Brasov va evolua in finala pe tara a Cupei Regiunilor, dupa ce s-a impus si in ultimul sau meci din Grupei 2.Elevii lui Liviu Nicolae au castigat, miercuri, la Tarlungeni, cu scorul de 2-1 (1-0) jocul cu selectionata judetului Vaslui, cu goluri semnate de Mariean si Florea. Astfel, au acumulat punctaj maxim, 12, fata de doar 3, cat au vasluienii, respectiv 0 - Harghita.Desi mai are un joc de disputat, cu Dambovita, Prahova a castigat, de asemenea, deja, Grupa 1, din care ... citeste toata stirea