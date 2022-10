La Campionatul National de Sprint, desfasurat la Inzell, in Germania, sportiva Coronei Brasov s-a impus in probele ei favorite, de 500m si 1000m si s-a clasat pe prima pozitie in clasamentul general."Sunt fericita ca am reusit sa castig Campionatul National de Sprint in Inzell, Germania. Ma bucur ca am reusit sa fug de doua ori probele mele preferate (500m, 1000m). Voi analiza cursele si voi vedea unde pot sa ... citeste toata stirea