Brasoveanul Caracuda, vicecampion mondial

Sportivul brasovean, Ionut Caracuda, a reusit sa obtina titlul de vicecampion la editia 2022 a Campionatelor Mondiale de Culturism si Fitness ce au avut loc zilele trecute in Spania, la Santa Susana.Ionut a terminat la doilea la categoria Master 55+ 75 kg, intr-o competitie in care au fost prezenti cei mai buni sportivi ai planetei."A fost cel mai dificil concurs la care am participat vreodata in viata mea. Chiar daca nu este titlul mondial, ca anul trecut, acest loc 2 este un rezultat care ... citeste toata stirea