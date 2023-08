Politic (foto) este o figura aparte in fotbalul romanesc. El a inceput fotbalul la FC Brasov, dar in vara anului 2012 a ajuns la academia lui Manchester United. Apoi, la varsta de 15 ani, a ajuns la echipele de juniori ale lui Bolton. In 2018, a fost cedat sub forma de imprumut la Salford, unde a evoluat un sezon, iar in 2021, a ajuns la Port Vale, de asemenea sub forma de imprumut. In exclusivitate pentru Digi Sport, Dennis Politic a explicat de ce a decis sa revina in fotbalul romanesc si sa ... citeste toata stirea