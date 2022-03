Brasoveanul Eduard Grosu este aproape de revenirea in Turul Italiei

Echipa rutierului nascut la Zarnesti, Drone Hopper-Androni Giocattoli, a primit o invitatie din partea organizatorilor si va participa intre 6 si 29 mai la primul mare tur ciclist al anului."Sunt foarte fericit si sper sa fiu cooptat in echipa pentru Turul Italiei. Din pacate, in ultima luna, am stat pe margine deoarece am avut virusul COVID si acum sunt in refacere, ceea ce inseamna ca voi sari peste clasicele de primavara la care avem invitatii", spus Edi Grosu la Radio Romania ... citeste toata stirea