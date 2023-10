Ultima data legitimat la Concordia Chiajna din Liga a 2-a, Gabriel Tamas se retrage din fotbal cu 18 zile inainte de implinirea varstei de 40 de ani.Stoperul cu 67 de selectii in echipa nationala a Romaniei a facut anuntul in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la GSP."Azi e o zi cam trista pentru mine. Poate si pentru voi, ca nu mai aveti ce sa scrieti. E foarte dificil sa te desparti de lucrul pe care-l iubesti cel mai mult, cand esti in fotbal de o viata. Dar vine si ziua asta, ... citeste toata stirea