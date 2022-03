Brasoveanul Nicolae Negumereanu e de neoprit in UFC

Brasoveanul Nicolae Negumereanu (27 de ani) a obtinut a treia victorie la rand in cea mai tare promotie de MMA din lume, dupa un meci dramatic cu nigerianul Kennedy Nzechukwu (29 de ani).Duminica, 6 martie, Nicolae Negumereanu a intrat a patra oara in cusca UFC, din care a iesit invingator pentru a treia oara in cariera. Brasoveanul s-a batut ca in "Sapte pacate" cu Nzechukwu, meciul fiind unul pe muchie de cutit. In ultima runda, nigerianul a pierdut un punct deoarece i-a bagat degetul in ... citeste toata stirea