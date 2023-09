Octavian Ciovica (foto) s-a impus in etapa de viteza in coasta desfasurata in weekend la Rasnov, Trofeul Valea Cetatii. Brasoveanul a dominat intreg weekendul pe urcarea spre Poiana Brasov dinspre Rasnov si in ciuda unor probleme tehnice la finalul primei zile a castigat ambele urcari oficiale si a cucerit si trofeul de King of The Hill. La Rasnov podiumul a fost completat la general de Costel Casuneanu si Emil Ghinea.Abandonul din prima zi a lui Jerome France, coroborat cu succesul lui ... citeste toata stirea