FC Voluntari a anuntat, marti, incetarea raporturilor contractuale, de comun acord, cu jucatorul Daniel Paraschiv (foto). Atacantul, in varsta de 22 de ani, de la CFR Cluj va evolua in liga secunda, pentru FC Hermannstadt.Daniel Paraschiv a jucat in 12 partide pentru ilfoveni, reusind sa marcheze un gol in saisprezecimile Cupei ... citeste toata stirea