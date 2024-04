Brasovenii, asteptati in 20 aprilie la Gala sportului din Piata Sfatului. Campionii vor defila pe strada Republicii si vor fi premiati

Amanata la finalul anului trecut din cauza constrangerilor bugetare, Sarbatoarea sportului brasovean se va desfasura in 20 aprilie, in Piata Sfatului din Brasov. In cadrul evenimentului vor fi premiati sportivii cu performante notabile in anul 2023. Vor fi acordate doua tipuri de premii, unele in bani, pentru disciplinele de legislatia in vigoare, dar si unele onorifice, pentru sporturile care nu sunt incluse in acest act normativ. Beneficiarii directi ai premiilor sunt sportivii si membrii ... citește toată știrea