Brasovul a semnat la Frankfurt contractul pentru FOTE 2027

Sambata, 1 martie, la Frankfurt, Germania, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Comitetelor Olimpice Europene, a avut loc semnarea contractului de organizator a competitiei olimpice pentru juniori, destinate sporturilor de iarna, care va avea loc in 2027, la Brasov.Contractul a fost semnat de primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, si presedintele EOC Spyros Capralos, in prezenta presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, si a secretarului general EOC, ... citește toată știrea