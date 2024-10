Brasovul ar putea ramane fara echipa in LNBF

Brasovul ar putea ramane fara echipa in prima liga de baschet feminin. Dupa aproape 14 ani, prezenta in Liga Nationala este pusa sub semnul intrebarii din cauza problemelor financiare, potrivit Radio Romania Brasov.Dupa ce proiectul Olimpia CSU n-a mai putut continua, CSU Brasov s-a inscris in noul sezon, dar in acest moment clubul nu are posibilitatea financiara de a sustine cheltuielile necesare pentru un campionat intreg. Primul meci oficial al brasovencelor este programat pe 12 octombrie ... citește toată știrea