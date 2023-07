C.S. Sah Club Brasov organizeaza in colaborare cu Federatia Romana de Sah, Brasov Chess Classic, competitie de sah care face parte din circuitul Grand Prix Romania. Concursul, care se desfasoara in 5 orase din tara nostra, dispune de un fond total de premiere de 875.000 lei.Etapa din Brasov, cu premii in valoare de 150.000 lei, va avea loc in perioada 16-22 iulie, la Casa Armatei din Brasov, asteptandu-se un numar de aproximativ 300 de participanti din tara si de peste hotare. Acestia vor ... citeste toata stirea