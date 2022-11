Bratu ar putea fi o solutie pentru Iftime si fotbalistii Botosaniului

Florin Bratu (foto) ar putea reveni in fotbal la FC Botosani, echipa din Superliga care tocmai s-a despartit de Mihai Teja zilele trecute. Antrenorul este liber de contract dupa rezilierea angajamentului cu reprezentativa U21 a Romaniei si a dezvaluit ca nu ar spune nu unei propuneri din partea lui Valeriu Iftime. Bratu a precizat ca a avut contacte si in zona araba, insa variantele respective nu s-au concretizat, iar acum ar putea reveni in Superliga. Florin Bratu este incantat si de lotul ... citeste toata stirea