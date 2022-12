Brazilia, numar record de meciuri la Cupa Mondiala

Brazilia a devenit selectionata cu cele mai multe meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale, luni seara, dupa victoria categorica inregistrata in fata Coreei de Sud (scor 4-1), in optimile competitiei din Qatar.Aceasta a fost partida cu numarul 113 din istoria nationalei Braziliei la Campionatul Mondial, depasind astfel Germania, care a fost eliminata in faza grupelor la CM 2022.Cele doua selectionate s-au prezentat la turneul final din Qatar cu cate 109 meciuri disputate. ... citeste toata stirea