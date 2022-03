Brigada spaniola la Romania-Grecia

Meciul amical al Romaniei cu Grecia, de vineri, va fi condus la centru de Ricardo de Burgos Bengoechea (foto), acesta avandu-i alaturi pe conationalii sai spanioli Juan Carlos Yuste Jimenez si Iker de Francisco Grijalba, informeaza frf.ro. In varsta de 35 de ani, Bengoechea este originar din Bilbao, profeseaza si ca tehnician dentar si a devenit arbitru FIFA in 2018. A inceput cariera in arbitraj la nivel de La Liga din 2015, dupa patru ani de experienta in Segunda Division. In acest sezon de ... citeste toata stirea