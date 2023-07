Selectionata Romaniei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, duminica, in Pitesti Arena, dupa ce a invins formatia Portugaliei cu scorul de 39-32 (18-13), in finala mica.Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, fiind conduse doar in doua randuri, cu 2-1 si 3-2. Romania, care a fost invinsa de Portugalia cu 36-30 in prima faza a grupelor, a avut la pauza un avans de cinci goluri, 18-13, iar in partea secunda avansul ... citeste toata stirea