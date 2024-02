Bronz national pentru baietii de la BC Galactica U19

Tinerii de la BC Galactica au reusit o performanta de exceptie pentru baschetul masculin brasovean in Campionatul National U19, unde au cucerit medaliile de bronz, scrie radiobrasovfm.ro.Gruparea brasoveana condusa de legenda Magda Jerebie a trecut in meciul pentru locul trei de Viitorul Universitatea Cluj-Napoca, scor 87-79, pe sferturi 21-29, 24-20, 28-12 si 14-18.In semifinale, BC Galactica, echipa condusa la turneul desfasurat in Arena de Baschet la Bucuresti de Laurentiu Gabriel Negru, ... citește toată știrea