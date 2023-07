Echipa de minifotbal Reggio Liriada Brasov a cucerit medaliile de bronz la Campionatul National ce a avut loc la Bistrita. Gruparea ce domina campionatul judetean brasovean a avut un parcurs foarte bun in cadrul un competitii extrem de puternice, unde a avut ca obiectiv calificarea in finala. Reggio Liriada Brasov a completat, astfel, un an excelent, dupa castigarea Superligii Romaniei Est, la Iasi, dar si a campionatului local."Da, sunt suparat, am plans recunosc, pentru ca imi doream foarte ... citeste toata stirea