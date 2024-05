Budescu, catre Chiajna

Constantin Budescu - foto - (35 de ani) are deja o oferta dupa ce si-a reziliat contractul cu Farul, in urma cu cateva zile.Gabi Tamas si Ilie Poenaru il vor la Concordia Chiajna in liga a doua pentru ca isi doresc sa incerce promovarea.Budescu este asteptat la Concordia, o echipa care are conditii excelente, dar care a ratat prezenta in play-off si nu a reusit astfel sa se implice in lupta pentru promovare. Unul dintre jucatorii pe care il au in vedere este fostul campion al Romaniei. ... citește toată știrea