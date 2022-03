Burleanu scoate Bucurestiul dintre gazdele meciurilor "nationalei"

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit despre planurile forului national cu privire la arena pe care ar urma sa evolueze prima reprezentativa in viitor. Romania a jucat de-a lungul ultimilor ani pe Arena Nationala, la Ploiesti, pe Steaua sau chiar la Craiova.Recent, "tricolorii" au bifat primele aparitii si pe noul stadion "Steaua", cu Armenia si cu Islanda, insa FRF nu vrea sa se opreasca aici si are in plan sa ii duca pe elevii lui Edi Iordanescu si pe alte arene ... citeste toata stirea