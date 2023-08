Selectionerul Daniel Pancu a anuntat lista preliminara a jucatorilor din strainatate convocati pentru meciul cu Albania, primul din grupa de calificare pentru EURO 2025. Nationala Romaniei U21 incepe in septembrie o noua campanie pentru calificarea la un turneu final, EURO U21 din 2025. Tricolorii fac parte din Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru si Armenia. Pe 12 septembrie, Romania U21 va intalni Albania, in deplasare. Partida va fi transmisa in direct pe PRO ARENA. ... citeste toata stirea