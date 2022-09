"Bursucul" ar vrea sa plece in Anglia, dar cu clauza in cont

Dan Petrescu (foto) este aproape de o despartire de CFR Cluj, pe fondul unei relatii tensionate cu patronul clubului, Ioan Varga, dar si cu fanii echipei. Dan Petrescu urmeaza sa aiba o intalnire decisiva cu Ioan Varga, dar nu vrea sa renunte la clauza de reziliere in valoare de 400.000 de euro, chiar si in cazul unei despartiri amiabile de CFR Cluj.Dan Petrescu (54 de ani) este antrenorul CFR-ului din august 2021, dar a mai pregatit echipa in alte doua mandate. Daca se va desparti de CFR ... citeste toata stirea