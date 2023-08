Un jucator care a evoluat in baschetul profesionist american si in nationala Statelor Unite ale Americii a fost transferat de Corona Brasov. Wendell "C. J." Williams Jr. (foto) a jucat in sezonul trecut si la fosta echipa a lui Ghita Muresan din Franta, Pau-Orthez. In baschetul profesionist american, C.J. a jucat la Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves (NBA). A facut, insa, parte din mai multe echipe din "G-League" (liga de ... citeste toata stirea