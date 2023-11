Etapa a 11-a, a doua din returul sezonului regulat, aduce un nou duel brasovean in Liga a 3-a. La Rasnov, Olimpic Cetate va primi vizita lui SR Brasov, cele doua formatii fiind pe pozitii total diferite inaintea "Derby-ului Tarii Barsei", programat sambata, de la ora 14.00. Rasnovenii lui Lucian Petre sunt pe locul doi, cu 22 de puncte, in timp ce tanara trupa a lui Ionel Parvu abia a reusit primul punct, in runda precedenta, fiind ultima in Seria a 5-a. In tur, Rasnovul s-a impus cu 4-1 pe ... citeste toata stirea