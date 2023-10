Ciucas Tarlungeni - Olimpic Cetate Rasnov este meciul intre doua echipe brasovene, in prima etapa din sezonul regulat al Ligii a 3-a. Partida va avea loc sambata, de la ora 15.00, pe stadionul Unirea din Tarlungeni. Gazdele sunt pe locul sapte, cu 11 puncte, in timp ce rasnovenii se afla pe pozitia a doua in seria a 5-a, cu 19 puncte. In tur, desi nou promovata pregatita de Ionut Mitroi si Marian Cristescu a condus cu 1-0, trupa lui Lucian Petre a intors si s-a impus cu 4-1.ACS Kids Tampa ... citeste toata stirea