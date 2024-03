Ca in vremea lui Tepes, presedinte condamnat pe viata pentru mita!

Fostul presedinte al Federatiei Chineze de Fotbal, Xuyuan Chen (foto), care a recunoscut ca a primit mita, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in cadrul unei ample campanii care vizeaza sportul rege in China. Chen a profitat de pozitia sa pentru a "accepta" ilegal sume de bani de la diferite persoane, in valoare de 81,03 milioane de yeni (10,4 milioane de euro), conform Cotidianului poporului, citat de Agerpres.Un tribunal din provincia Hubei (centrul Chinei) l-a condamnat la "inchisoare ... citește toată știrea